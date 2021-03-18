Двое злоумышленников при ребенке избили отца возле магазина в Ставрополе

Ставрополь, 18 марта. Сотрудники правоохранительных органов Ставрополя разыскивают двух молодых мужчин. Они могут быть причастны к избиению прохожего на глазах у его сына.

По предварительным данным, события разворачивались возле супермаркета. Мужчина с ребенком шли по тротуару, когда их обрызгала проезжавшая рядом машина.

Пострадавший, видимо, что-то громко сказал, после чего автомобиль остановился, и из него вышли два человека. Сначала они просто говорили, затем один из них нанес мужчине удар в лицо, тот удержался. Приятель буйного гражданина спустя несколько секунд также ударил отца мальчика. От сильного удара тот упал. Правоохранители уже установили, кто мог устроить «разборку».

В Екатеринбурге совершено нападение на глухонемого пенсионера. Злоумышленник избил пожилого человека только потому, что тот не смог ответить на вопрос, сообщал ФАН.