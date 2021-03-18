«Сфабрикуйте хоть что-то»: Пригожин готов выплатить компенсацию ФБР для создания липовых улик

Санкт-Петербург, 18 марта. Американская структура обязана предоставить все имеющиеся у нее материалы на петербургского предпринимателя Евгения Пригожина ему лично в соответствии с законами США.

Как стало известно, агенты ФБР ранее объявили 13 россиян в розыск. Среди них есть и бизнесмен. Спецслужба пообещала заплатить 250 тысяч долларов тому, кто предоставит информацию о местонахождении Евгения Пригожина.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий петербургского предпринимателя по указанной теме.

«Чем, по мнению американцев, отличаются свободные США от тоталитарной России — свободой информации и неприкосновенностью частной жизни. В соответствии с двумя федеральными законами США, законом о свободе информации и законом о неприкосновенности частной жизни, я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично. В соответствии с законодательством США я обязан предоставить гарантию, что буду готов компенсировать фактические затраты ФБР на изготовление соответствующих копий. Надеюсь, что у ФБР имеется достаточный объем материалов, касающихся меня лично, поэтому гарантирую компенсацию их затрат в сумме 250 тысяч долларов США, что является эквивалентом объявленного вознаграждения за информацию, которая приведет к моему аресту. Господа из ФБР, с учетом того, что у вас нет никаких доказательств моей вины, думаю, что этой суммы хватит на то, чтобы напрячься, потратить свое время и сфабриковать хоть что-то», — заявил Евгений Пригожин.



Российский бизнесмен напомнил, что в середине января текущего года он направил исполняющему обязанности американского генпрокурора Джеффри Розену письмо с прошением обнародовать липовые улики в рамках уголовного дела 2018 года о «вмешательстве» в выборы Соединенных Штатов. Тогда этим вопросом занимался бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер. Дело Вашингтона полностью развалилось из-за отсутствия каких-либо доказательств, и Мюллер подал в отставку. Американцы поспешили закрыть вопрос, поскольку все «улики» с их стороны были сфальсифицированы, заключил Евгений Пригожин.

Ранее сообщалось, что петербургский бизнесмен назвал розыск российских граждан очередным шоу, организованным американскими спецслужбами.