Нелегальное захоронение обнаружили на кладбище в Волгограде

Волгоград, 18 марта. Полицейские оперативно выяснили происхождение свежей могилы, которую нашли сотрудники кладбища в Краснооктябрьском районе. Внутри оказалось тело ребенка.

На захоронении не было креста, на нем лежали детская игрушка и восемь гвоздик. Об инциденте охранники сразу же сообщили в полицию.

Эксперты установили, что в землю закопали предмет, напоминающий гроб. Однако сама могила по размеру для взрослого человека не подойдет. Во время зондирования правоохранители обнаружили в гробу недоношенного ребенка.

По данным регионального ГУ МВД, собственника места захоронения нет. В настоящее время по факту произошедшего назначена проверка.

Двое жителей Кузбасса раскопали чужую могилу, чтобы похоронить в ней еще одного человека. В итоге братья получили по году условного срока, сообщало A42.RU.