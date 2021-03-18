Водитель не пропустил скорую в Архангельске, спровоцировав ДТП с пятью пострадавшими

Архангельск, 18 марта. Пятеро человек пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи. Виновник аварии грубо нарушил ПДД.

ДТП произошло на перекрестке улиц Советская и Красных партизан, когда водитель «Фольксвагена» не предоставил преимущество машине скорой медицинской помощи. Скорая двигалась с проблесковыми маячками и включенным звуковым сигналом, сообщила пресс-служба УМВД по Архангельской области.

Столкновение с иномаркой привело к тому, что машина скорой помощи отлетела на другой легковой автомобиль, остановившийся на светофоре. В результате ДТП пострадали пять человек, они получили травмы легкой и средней тяжести. Правоохранители возбудили административные дела в отношении виновника аварии.

Двое взрослых и 12-летняя девочка погибли в жутком ДТП под Самарой, сообщает ФАН.