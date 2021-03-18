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Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов дал совет министру финансов

Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов дал совет министру финансов

Москва, 18 марта. Член комитета по финансовому рынку Госдумы Дмитрий Скриванов в ходе рабочей встречи поинтересовался у Антона Силуанова, не видит ли тот возможности для стимулирования регионов за счет компенсации ставки купонного дохода по облигационным займам, которые сами субъекты РФ могли бы выпускать, в том числе для инвестиций и покрытия дефицита бюджета.

Министр признал такое предложение вполне разумным, хотя услышал о нем впервые. И это несмотря на то, что такие облигационные займы, в отличие от коммерческих, которые предоставляются банками регионам на год, более длинные. Тем не менее Минфин готов рассмотреть подобную схему. Но в том случае, если облигационные займы будут привлекаться в инфраструктурное жилищное строительство.

«Если бы выпускались такие займы, которые отвечают национальным целям развития, то как меру поддержки мы могли бы рассмотреть. Давайте изучим эту тему. В принципе, что нам давать деньги или субъекты сами возьмут, а мы просубсидируем процент. Наверное, можно было бы посмотреть — как меру по стимулированию в первую очередь жилищного строительства», — отметил Антон Силуанов.

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