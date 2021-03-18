Манижа проигнорировала поданную против нее жалобу в СКР

Москва, 18 марта. Певица Манижа решила не обращать внимание на жалобу, поданную в ее отношении в Следственный комитет РФ, и продолжать готовиться к Евровидению, сообщила ФАН ее представитель Майя.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин получил жалобу от редакции издания «Ветеранские вести». Текст песни Манижи под названием Russian Woman посчитали оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в стране. Ведомство пообещало проверить композицию на наличие противоправных высказываний.

Артистка, судя по словам ее представителя, проигнорировала случившееся.

«Мы не можем понять, что там такого нашли, поэтому даже не знаем, что комментировать. Мы не будем обращать на это внимание и продолжаем готовиться к конкурсу», — заявила собеседник ФАН.

Манижа победила в отборе на Евровидение 8 марта. Его провели в эфире Первого канала путем зрительского голосования. Многие ожидали, что в Роттердам поедет группа Little Big, которая должна была участвовать в конкурсе в прошлом году. Но коллектив отказался от выступления в Нидерландах, а россиян попросили выбрать представителя страны из короткого списка: Манижа, Антон Беляев с группой Therr Maitz и дуэт «2Маши».