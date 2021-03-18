МИД России назвал внеочередные выборы в парламент внутренним делом Армении

Москва, 18 марта. Проведение внеочередных парламентских выборов является внутренним делом Армении. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг сообщил, что провел переговоры с руководителем фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Во время встречи стороны согласились, что досрочные выборы в парламент являются лучшим выходом из сложившейся в стране ситуации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее призвал Армению и Азербайджан к налаживанию двусторонних контактов.