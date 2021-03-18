Захарова: утверждения о «вмешательстве» РФ в выборы президента США бездоказательны

Москва, 18 марта. Российская сторона рассматривает заявления о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента США как ничем не подкрепленный информационный вброс.

Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, нет никаких свидетельств российского «вмешательства» во внутренние политические процессы Соединенных Штатов.

Ранее разведслужбы США обнародовали документ, в котором рассказывалось о якобы имевших место попытках России дискредитировать Демократическую партию и президента США Джо Байдена.