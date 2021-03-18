Медведев считает, что время не пощадило Джо Байдена

Москва, 18 марта. Время не пощадило американского президента Джо Байдена. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как стало известно, руководитель Белого дома недавно общался с журналистами. Во время дискуссии американский лидер необоснованно начал критиковать российское руководство.

Дмитрий Медведев рассказал, что встречался с Байденом на разных мероприятиях и тот производил адекватное впечатление. Однако, по словам политика, «время его не пощадило».

Ранее сообщалось, что президент РФ поставил на место Байдена после критики в адрес Москвы.