Следователь просит заключить под стражу мать, которая подожгла ребенка под Курском

Железногорск, 18 марта. Меру пресечения в скором времени изберут в отношении матери, которая облила сына бензином и подожгла. Мальчик вскоре после инцидента скончался.

Жительнице Железногорска предъявили обвинение. Сегодня в отношении нее будет избрана мера пресечения. Следователь настаивает на том, чтобы злоумышленницу заключили под стражу.

Кроме того, уголовное дело возбудили против органов опеки за проявленную халатность, которая привела к смерти ребенка. Сейчас в отношении органов опеки, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав проводятся следственные действия. Специалисты выясняют, как часто сотрудники соответствующих структур навещали семью и какие принимали меры, чтобы не допустить того, что произошло, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.