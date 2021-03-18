Варцаба подтвердил после случая с Высоцким, что вымогатели преследуют экстрасенсов

Москва, 18 марта. Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Алексей Варцаба подтвердил в интервью ФАН, что людям с экстрасенсорными способностями нередко названивают мошенники с требованием денег. А также поделился мнением о недавнем случае, произошедшим с ясновидящим Денисом Высоцким, который даже был вынужден обратиться за помощью к силовикам.

Напомним, в январе Высоцкому поступил телефонный звонок с угрозами. Неизвестный мужчина сообщил медиуму, что тот должен ему два миллиона рублей. Высоцкий не стал искушать судьбу и обратился в полицию.

Алексей Варцаба признался, что точно не знает, как работает Денис, ведь они никогда по этому поводу не говорили.

«Честно говоря, я без понятия, как Денис работает в плане экстрасенсорики: мы с ним на эту тему даже ни разу не общались», — развел руками собеседник ФАН.

Зато Алексей рассказал, что ему тоже поступали сообщения от мошенников. Но он успел разобраться с ними раньше, чем правоохранительные органы. Об этом экстрасенс рассказал после вопроса ФАН, мог бы он нейтрализовать угрозу в адрес Высоцкого, если бы находился рядом.

«Я не в курсе конкретной ситуации, произошедшей с Денисом, поэтому не могу ответить на ваш вопрос, — признался Варцаба. — Но могу сказать, что у меня была аналогичная ситуация два года назад. Мне писали на электронную почту, и я сразу же обратился в полицию. Но потом заявление пришлось забрать, потому что я уже сам успел разобраться с мошенниками, пока в органах думали, что делать».

Однако Алексей не стал раскрывать подробности того, как именно ему удалось решить вопрос с преступниками.

Ранее стало известно, что участник телепередачи «Битва экстрасенсов» Денис Высоцкий не смог самостоятельно вычислить людей, вымогавших у него крупную сумму денег. По информации ФАН, молодой человек был вынужден обратиться к подмосковным силовикам за помощью. ФАН также вспомнил пять других громких историй, когда знаменитые экстрасенсы оказывались связанными с преступлениями и несчастными случаями.