«Паршивые меры»: бразильцы заявили о беспомощности Болсонару перед пандемией COVID-19

Рио-де-Жанейро, 18 марта. Рейтинг неодобрения президента Бразилии Жаира Болсонару в феврале вырос на 6% по сравнению с январем. Данные опроса опубликовал институт Datafolha.

A sondagem de opinião do Instituto Datafolha, divulgada terça-feira (16) pelo site do jornal “Folha de S. Paulo”, indica queda acentuada do presidente do Brasil. https://t.co/WMdwOCZg35 — Comunidades Lusófonas (@comlusofonas) March 18, 2021

Институт провел исследование среди более двух тысяч респондентов 15 и 16 марта. 56% опрошенных считают, что Болсонару не в состоянии дальше руководить страной. В январе так ответили только 50%. Таким образом, в феврале 2021 года был зафиксирован самый высокий рейтинг неодобрения с начала его президентства. До этого в «лидерах» был май 2020 года — тогда против высказались 52% человек.

Более 54% бразильцев оценили меры по борьбе с COVID-19, принимаемые президентом, как «плохие и паршивые». 43% опрошенных считают, что именно Болсонару виноват в кризисе системы здравоохранения страны, который привел к «чехарде» министров здравоохранения и катастрофическим потерям из-за пандемии.

Несмотря на высокий антирейтинг, президент Бразилии обладает устойчивой базой сторонников. Тех, кто оценивает его правление как «хорошее» — 30% от общего числа опрошенных, что только на один пункт меньше, чем в январе.

Причины неодобрения

Высокий рейтинг неодобрения вызван множеством факторов. Болсонару до последнего момента отрицал опасность пандемии COVID-19: не вводил в стране жесткие ограничения и не спешил с вакцинацией населения. Он объяснил это тем, что подобные меры нанесут урон экономике, оставив бразильцев без рабочих мест и средств к существованию.

Подобное отношение к пандемии вывело Бразилию на второе место в мире после США по распространению COVID-19. По данным на 18 марта, в стране зафиксировано 11,7 млн случаев заражения коронавирусом, за последние сутки число больных выросло на 90 тыс. человек. Общее количество умерших от COVID-19 — 285 тыс., за сутки зарегистрировано 2,7 тыс. смертей.

Помимо кризиса системы здравоохранения в стране существуют проблемы в экономике: рост цен на топливо и отказ от социальных пособий. Все это также влияет на падение доверия к Болсонару.