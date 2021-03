«Паршивые меры»: бразильцы заявили о беспомощности Болсонару перед пандемией COVID-19

Рио-де-Жанейро, 18 марта. Рейтинг неодобрения президента Бразилии Жаира Болсонару в феврале вырос на 6% по сравнению с январем. Данные опроса опубликовал институт Datafolha.

