Москва, 18 марта. Летчик из США Уилл Уорд развеял иллюзии Запада, оставшиеся со времен холодной войны, об истребителе СССР МиГ-23. По мнению пилота, этот самолет можно считать настоящим шедевром.

«ПолитРоссия» рассказала о мнении Уорда, изложенном на американском портале The Drive.

«Уорд является истинным поклонником боевых самолетов времен холодной войны. Но что действительно бросается в глаза, так это его огромный интерес к МиГ-23 (по классификации НАТО — Flogger) и вообще к советским самолетам со всеми их особыми «причудами»», — сообщается в обзоре The Drive.

Особенность конструкции советского истребителя, а также его технические характеристики летчик продемонстрировал на примере МиГ-23МЛ Flogger-G, который в свое время был в составе ВВС Чехословакии.

«Уорд развенчивает несколько мифов об этом самолете, имеющем, надо сказать, не самую лучшую репутацию на Западе. Эти заблуждения являются результатом общего непонимания того, как проектировались истребители советской эпохи и для каких миссий предназначались», — поясняется в публикации.

Уорд доказывает, что не видел ни одного авиатора, которому бы не пришелся по нраву МиГ-23МЛ, обладающий уникальным радиолокационным оборудованием. По словам эксперта, этот комплекс обладал редким особенностями для своего времени.

Особое восхищение у летчика вызвали надежные шасси советского истребителя, которые он назвал «брутальным шедевром» из-за способности совершать взлет в самых сложных условиях.

О главных преимуществах российских истребителей Су-27 сообщал также военный эксперт Василий Дандыкин, передает «360».