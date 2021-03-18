Тодоренко сравнила участниц «Холостяка» с дорогими лошадьми

Москва, 18 марта. Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко заявила, что реалити-шоу «Холостяк» обесценивает женщин. Об этом звезда написала в Instagram.

На телеканале ТНТ стартовал проект «Холостяк», где за сердце Тимура Юнусова (Тимати) борются прекрасные девушки. Среди участниц модели, блогеры, журналистки, и каждая надеется заполучить завидного жениха.

Популярное шоу смотрят не только простые россияне, но и звезды шоу-бизнеса. Впечатлениями от первого эпизода «Холостяка» поделилась Регина Тодоренко.

«Приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница; девушек осматривают как лошадей», — написала звезда в соцсетях.

Телеведущую возмутило, что у участниц проверяют «копыта», «зубы», «гриву». И такое отношение к прекрасному полу обесценивает их личности, уверена блогер. Тодоренко согласилась, что у этой «монеты» есть и обратная сторона. На проект девушки идут сами — они красивые, самодостаточные и хотят прославиться. Она не исключила, что многие участницы нуждаются не в любви, а в эффективном пиаре.

Ранее сообщалось, что модель Маша Вебер подарила Тимуру Юнусову доску для серфинга. Красотка из Сочи считает, что это отличный подарок для мужчины, у которого есть все.