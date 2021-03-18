СК расследует массовую гибель пеликанов в Дагестане

Махачкала, 18 марта. Десятки мертвых птиц были обнаружены в устье канала Старый Бахтемир в Дагестане. Причины массовой гибели краснокнижных птиц выясняются.

Туши пеликанов нашли в устье канала, расположенного в 10 километрах от поселка Красный Рыбак Кизлярского района. Их обнаружил береговой патруль Каспийского природоохранного центра. Специалисты выясняют причины гибели краснокнижных птиц. К проверке подключились сотрудники Следственного комитета. Они выясняют обстоятельства и причины случившегося. Всего найдено 40 особей.

Тысячи птиц и местные жители оказались под угрозой из-за высыхания озера в Турции, сообщал ранее ФАН. Озеро Мармара считалось птичьи раем, но сильная засуха может стать причиной экологической катастрофы в регионе. Помимо исчезновения флоры и фауны, высыхание озера несет угрозу для большинства рыбаков.