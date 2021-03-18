Сестры Ольга и Татьяна Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней

Москва, 18 марта. Сестры-близнецы Татьяна и Ольга Арнтгольц в день рождения сообщили фанатам, что обе стали мамами в этом году. Оказалось, что актрисы родили сыновей с разницей в 20 дней.

Ольга Арнтгольц родила третьего ребенка 31 января. Сына она решила назвать Львом. А ее сестра во второй раз стала мамой ровно месяц назад — 18 февраля. Но о радостном событии ее супруг Марк Богатырев рассказал только в этот четверг. Мальчику дали имя Данила.

Довольные сестры в день рождения опубликовали в Instagram одинаковые снимки, на которых запечатлены с бирками в руках.

«Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днем рождения нас», — написала Татьяна в социальной сети.

Ее сестра тоже оставила короткую подпись.

«Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки», — говорится в посте Ольги.

Актрисам исполнилось 39 лет. Как известно, Ольга родилась позже сестры на 20 минут. Родители назвали их в честь героинь романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».