Кадыров назвал Байдена пугалом Госдепартамента США

Грозный, 18 марта. Президент США Джозеф Байден опасен для всего человечества. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, американский лидер является очередным пугалом, которого посадил госдепартамент на место предшественника. Не исключено, что Байдену подсыпали галлюциногенные препараты по указанию экс-президента Дональда Трампа. Однако этим вопросом должны заниматься профильные службы.

Глава Чечни добавил, что в США меняются режимы, однако ни один президент не отступает от роли «мирового шерифа».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поставил на место Байдена после критики в адрес России.