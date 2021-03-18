Власти РФ примут меры для обеспечения безопасности в Крыму

Москва, 18 марта. Российский президент Владимир Путин заявил, что власти сделают все необходимое для обеспечения безопасности жителей Крымского полуострова.

Об этом Путин рассказал в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма. Он сказал, что удалось преодолеть угрозу дефицита энергии, была прорвана транспортная блокада территории республики, вскоре решится вопрос и с водоснабжением.

Ранее российский лидер поздравил крымчан с годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Он сказал, что этот праздник без преувеличения является исторической датой.