Древние библейские артефакты обнаружили ученые в Иудейской пустыне. ФАН-ТВ

Свитки Мертвого моря считаются одной из важнейших археологических находок. Впервые их обнаружили в 1940-1950-х годах в Кумранских пещерах в Иудейской пустыне.

Эти свитки являются наиболее древними среди копиями текстов, которые входят в еврейскую Библию — Танах. В найденных артефактах — греческие стихи из книг пророков Захарии и Наума. Ученые предполагают, что артефакты принадлежали иудейским повстанцам, которые бежали в горы после провала восстания во II веке нашей эры. Скалы высотой от 300 до 400 метров стали последним убежищем этих людей.

«Мы раскопали фрагменты, которых ни одна человеческая рука не касалась в течение 2000 лет, и вуаля, они — у нас. Найденные фрагменты являются частью библейской Книги Двенадцати пророков», — рассказала основательница Отдела свитков Иудейской пустыни Пнина Шор.

Также в пещере археологи нашли самую старую в мире плетеную корзину, ее возраст свыше 10 000 лет, редкие монеты начала нашей эры и мумифицированный скелет ребенка. Бережно завернутым в ткань останкам около 6000 лет.

«В течение многих лет мы преследовали расхитителей древностей. Мы решили добраться до артефактов первыми, до того, как воры извлекут их из пещер», — комментирует находки руководитель Отдела по предотвращению краж Амир Ганор.

Место, где обнаружили древние артефакты, называют «Пещерой ужасов». Именно здесь 60 лет назад нашли 40 скелетов местных жителей, которые скрывались от римлян. Попасть внутрь пещеры можно при помощи веревки, спустившись по ней вниз.

В экспедиции участвовала команда Управления древностей Израиля, много лет занимающаяся обследованием пещер в Иудейской пустыне. К раскопкам нередко привлекают и студентов.