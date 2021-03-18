Желто-серый снег: странные осадки напугали жителей Саратовской области

В ночь на 18 марта некоторые жители Саратовской области стали свидетелями необычного погодного явления. На улицы выпали осадки нестандартного цвета: где-то снежинки имели желтый оттенок, в других местах снег был сероватым. Продолжалась аномалия недолго, уже через час-полтора продолжавший идти снег вернулся в привычную цветовую гамму. Однако жители нескольких городков и поселков успели серьезно забеспокоиться.



Проживающая в Балаково Татьяна Перова увидела странный снег у себя на даче. Женщина сразу подумала, что в цвете осадков виновата АЭС.

«Поехала с ночевкой на дачу, чтобы навести какой-никакой порядок после зимы. Вечером заметила, что на подоконнике снег грязно-желтого цвета. Вышла на улицу и увидела, что вокруг все такого оттенка. Естественно, сначала немного испугалась, начала искать в воздухе запахи «химии». У меня атомная станция совсем рядом, я подумала, что там произошла какая-то авария. Понервничать пришлось очень сильно, но через полчасика снег снова стал белым. Заснуть я уже не смогла из-за переживаний, успокоилась только утром», — рассказала пенсионерка.

Схожего мнения о природе осадков придерживается таксист Алексей Степанюк. Водитель обратил внимание, что снежинки серьезно пачкают машину.

«Заметил желтый цвет снега, когда вышел почистить автомобиль. Не испугался, но было как-то неприятно. Все знают, что с экологией у нас не очень, но у нас же все-таки не Челябинск, чтобы разноцветные снежинки падали. Даже «дворники» на лобовом стекле оставляли желтоватые разводы, которые плохо счищались. Думал, что уже машину придется заново на мойку везти. Но прошло все действительно быстро, может, через час уже шел самый обычный снег», — отметил водитель.

Следует отметить, что на самом деле необычный цвет осадков обычно имеет самые безобидные причины. Чаще всего синоптики не удивляются подобным погодным явлениям. Однако саратовская пенсионерка Галина С. уверена, что снег поменял цвет из-за выхлопов машин.

«Не знаю, кто видел желтый снег, но у нас в Заводском районе был сероватый. Я как раз гуляла по парку и сразу обратила внимание. Сначала думала, что у меня с глазами серьезная проблема, да и свет на улице был уже только от фонарей. Подошла потрогать, немного разгребла — под слоем серого оказался обыкновенный белый, всем известный снег. Я так думаю, что это все из-за машин. За последние 20 лет количество автомобилей выросло раз в двадцать, конечно, это выхлоп из их труб. Куда-то он должен деваться, правильно. А пешеходных улиц у нас, к сожалению, почти нет», — заявила Галина.

Однако разгадка оказалась значительно проще, чем хотелось бы любителям «теорий заговора». Метеоролог Иван Седличенко объяснил происхождение желтого и серого оттенков снега обыкновенными погодными явлениями.

«В нескольких соседних регионах, где снег уже сошел, в последние дни наблюдались сильные ветра. В том числе подобная ситуация наблюдалась и в Казахстане, который граничит с Саратовской областью. Ветер поднял частички земли и песка, которые и перенеслись в наш регион. Вы не представляете, с какой скоростью двигается воздух на высоте 3–5 километров, подобная «доставка» случается регулярно. Просто в нашем регионе снег еще не сошел, поэтому все так и напугались. Если бы сейчас был май, вы просто не увидели бы, что в область прилетели «чужие» песок и земля. Поэтому советую всем включить голову и не строить абсурдные теории», — резюмировал специалист.

Ранее ФАН делал репортаж про инвалида, который бесплатно чистит саратовские улицы. Мужчина занимается общественным трудом из любви к людям.