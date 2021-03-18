Беременную бариста из Киева обокрали двое юношей без масок

Киев, 18 марта. Циничное ограбление произошло в одном из уличных кафе в Дарницком районе. Преступление попало в объективы камер видеонаблюдения.

Потерпевшая сотрудница кафетерия рассказала о случившемся на своей странице в соцсети, опубликовав кадры с камер. Всего было двое злоумышленников. Они воспользовались отсутствием клиентов в заведении. Один из «охотников за легкими деньгами» остался на улице для подстраховки, а второй зашел в кафе, схватил банку с чаевыми и убежал.

Сотрудница в момент ограбления отвлеклась на уборку. Заметив правонарушителя, девушка бросилась вдогонку, но грабитель оказался быстрее. Ущерб заведению от кражи составил около двухсот гривен.

Стоит отметить, что грабители были без масок. Один из них отчетливо «засветился» на камере наблюдения и был оперативно задержан правоохранителями.

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