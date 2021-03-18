Боевики из ДРК атаковали рыбацкие общины Уганды на озере Альберт

Киншаса, 17 марта. Рыбацкие общины Уганды в округах Мбегу, Кабаале и Хойма подверглись нападению. Боевики из Демократической Республики Конго (ДРК) пересекли пограничное озеро Альберт и похитили 16 человек.

Бандиты также угнали четыре судна с лодочными двигателями и несколько комплектов рыболовных сетей. По словам очевидца Вреда Муджуни, атаку совершили четыре вооруженных человека.

Представитель угандийской полиции в городе Альбертина Джулиус Хакиза заявил о готовности спасти похищенных граждан.

«К тому времени, когда были подняты по тревоге группы безопасности, преследовать подозреваемых было поздно. Мы обратимся к конголезским властям с запросом о помощи в освобождении похищенных граждан», — уточнил полицейский.

Власти Уганды и ДРК уже давно обмениваются взаимными обвинениями в рыбном промысле на чужой территории.

«У нас дискуссия по вопросам трансграничных торговых конфликтов. Тревожит, что конголезцы нападают. ДРК признает, что у нее проблемы с кочующими боевиками», — заявил председатель округа Хоима Кадири Кирунги.

Бандформирования из Демократической Республики Конго терроризируют побережье Уганды на протяжении трех лет.

В октябре 2020 года в округах Хойма и Кикуубе конголезцы также похитили 16 человек и украли 20 лодок с моторами.

В апреле того же года ВС республики ликвидировали двух боевиков в ходе перестрелки. Бандиты пытались угнать лодки местных рыбаков.

Эксперты полагают, что конфронтация двух стран лишь набирает силу. Из-за глобального потепления и роста населения в регионе рыбные ресурсы озера стремительно сокращаются. Нехватка еды вынуждает конголезских жителей браться за оружие и пересекать границу в поисках удачи в разбое.