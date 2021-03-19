Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 62

ФАН представляет 62-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске: России угрожает очередной топливный кризис, силовики усилили свое влияние в Кремле, а также внесудебные расправы в Чечне. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

Издание «Эхо Москвы» (55 текстов антироссийской направленности) вторую неделю удерживает лидерство в нашем рейтинге. «МБХ медиа» (52 текста), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, остается на второй позиции. «Новая газета» (48 текстов), как и на прошлой неделе, замыкает первую тройку.

Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Влияние силовиков

Данный фейк активно раскручивали зарубежные СМИ, а затем его подхватили и либеральные издания, включая «Эхо Москвы» и «Дождь». Financial Times опубликовал материал, в котором утверждает, что российские силовики якобы влияют на решения, которые принимает президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что качество аналитики в западных СМИ в отношении происходящих в России процессов резко упало.

«Это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью. Мы констатируем, что у источников англосаксонских СМИ, в том числе Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов», — пояснил Песков.

Он выразил сожаление, что в таких СМИ «понизилась степень понимания реальных процессов в нашей стране».

Топливный кризис

В России может повториться топливный кризис 2018 года. Об этом говорится в докладе Счетной палаты.

По мнению ведомства, существует риск повторного роста розничных цен на топливо, что может привести к усилению социальной напряженности. Угроза роста цен связана с увеличением стоимости нефти в мире.

Подобный вброс вынудил Министерство энергетики РФ сделать официальное заявление. В ведомстве сообщили, что не видят предпосылок для повторения в стране ситуации 2018 года с бензином, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году. В настоящий момент нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, производство бензина увеличено, товарные запасы растут — с начала февраля они выросли уже более чем на треть. Рост продолжается в рамках подготовки к весеннему периоду. Последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, мы рассчитываем, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке», — заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

Внесудебные расправы

Один из самых громких вбросов текущей недели — внесудебные казни в Чечне. «Новая газетаНовая газета» выпустила очередное «расследование», в котором бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев в свою очередь призвал не считать журналистами сотрудников «Новой газеты», которые занимаются «сочинительством гнусных фейков».

«Под видом «правдивого разоблачения» это фейковое издание вновь состряпало гнусную клевету, высасывая из пальца вымышленные невинные жертвы, крышуя беглых преступников-дегенератов, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов», — написал Дудаев.

Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Нам не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою. Мы с большой гордостью, не жалея жизни, служим нашему Отечеству», — сказано в послании.

В нем также отмечается, что после спецоперации по уничтожению банды во главе с «эмиром» группировки «Имарат Кавказ»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Асланом Бютукаевым — последней ячейки международных террористов на территории Чечни — против полка развернули «настоящую информационную войну, основным рупором которой является «Новая газета».

Мнение экспертов

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков обратил внимание, что так называемая кремленология во время холодной войны играла большую роль для западных аналитиков. Сейчас, очевидно, это не так.

«Тем не менее вряд ли статью Financial Times можно считать чем-то большим, чем пропаганду в условиях принятия новой оборонной стратегии Великобритании. В ней именно Россия наряду с Китаем названа главной угрозой безопасности страны. А усиление силовиков в Кремле является вполне подходящим информационным фоном для решений официального Лондона», — прояснил Сергей Простаков.

По его мнению, подобные стратегии и оправдывают впоследствии распространение фейков, направленных на воздействие непосредственно на российскую аудиторию. Очень частым для них является внедрение стереотипа о бездарности и жестокости власти, неспособной воспользоваться природными богатствами страны. Это лежит в русле главной пропагандистской линии — делегитимизации власти и провоцирования внутренних конфликтов в России.

«Фейки о ценах на бензин служат именно для подобной пропагандистской обработки российской аудитории. Автовладельцы — широкая группа населения, болезненно воспринимающая новости о любых проблемах с топливом в столь богатой нефтью стране, как Россия. Примечательно, что распространяют в соответствующем контексте прозападные СМИ информацию от Счетной палаты. Этот факт также требует особого внимания, так как происходит подобное не в первый раз», — добавил Сергей Простаков.

По его мнению, на хаотизацию и раскол страны направлена также пропаганда против таких субъектов федерации, как Чечня. На Западе не перестают пытаться разжечь конфликт, который так был нужен для инициирования распада России.

«Именно для этого по любому поводу начинаются информационные атаки на руководство Чечни, а также предпринимаются усилия по стравливанию остальных регионов с Чечней. Внесудебные смертельные расправы — это серьезнейшее обвинение. И разобраться в подобной информации — тем более от столь ангажированных источников — дело соответствующих правоохранительных органов», — уверен Сергей Простаков.

Публицист, политический обозреватель Юрий Голубь заметил, что особую актуальность тема роста цен на топливо приобретает в преддверии посевной кампании. Конечно, подорожание бензина — дополнительный источник роста цен на потребительские товары, в том числе продукты питания, а эта тема взята сегодня на особый контроль. Обнадеживает, что правительство и нефтяные компании уделяют рискам подорожания должное внимание еще с начала года. Нефтяной демпфер уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент регулирования цен не директивными, а рыночными методами. Так что, судя по всему, ситуация находится под контролем.

Комментируя вброс об усилении силовиков в Кремле, эксперт назвал ее низкокачественной пропагандой: теряется способность к объективному исследованию действительности — выдуманная картина подменяет собой реальную.

«Сослаться на некий источник и изложить прямолинейную схему, укладывающуюся в шаблоны заказчика, — к сожалению, к этому сегодня сводится значительная часть западной аналитики о России, о чем красноречиво сказал пресс-секретарь президента. В то же время, с точки зрения формирования общественного мнения, такой подход вполне плодотворен. Главное — сформировать пул кремлевских злодеев, которым можно приписать любое преступление, хоть людоедство», — добавил Юрий Голубь.

По его мнению, такую примитивную логику гораздо удобнее навязать обывателю, чем многосторонний добросовестный анализ. Правда, существует риск полностью утратить компетентность и самому превратиться в обывателя. Судя по всему, многие представители авторитетных изданий не понаслышке знакомы с такой профессиональной деформацией.

«То, что Чечня остается одним из важных театров информационной войны против России, вполне естественно. Несмотря на громадные социальные успехи, в регионе продолжается борьба с бандподпольем, потому любые сообщения о зверствах, убийствах невиновных воспринимаются с большой долей доверия. Кроме того, на фоне растущей на Западе исламофобии приверженность к традициям, которую постоянно демонстрируют руководство Чечни и чеченское общество, выглядит особенно пугающе. Неудивительно, что любой рассказ человека, называющего себя очевидцем, будет принят за чистую монету», — заключил Юрий Голубь.

1 Организация запрещена на территории РФ.