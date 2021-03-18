МИД КНДР назвал обвинения Джо Байдена бредом сумасшедшего

Пхеньян, 18 марта. «Безосновательная риторика» и «новый агрессивный режим» президента США Джо Байдена несовместимы с конструктивным диалогом, заявили в МИД Северной Кореи.

Между Вашингтоном и Пхеньяном невозможен мирный диалог до тех пор, пока Джо Байден не откажется от своих агрессивных высказываний и враждебных действий, сказал первый министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

«Все, что было слышно со стороны США с момента установления нового враждебного режима, — это агрессивные высказывания, безумные теории и бред сумасшедшего», — заявил Чхве Сон Хи.

Прежний президент США Дональд Трамп запомнился попытками установить мирные и дружеские отношения с КНДР и ее лидером Ким Чен Ыном. Его старания привели бы к постепенному снижению количества ядерного оружия на полуострове. Однако с приходом Джо Байдена в адрес КНДР снова посыпались обвинения в разработке ядерного оружия и производстве оружейного урана, а также требования немедленной денуклеаризации полуострова.

Джо Байден никогда не обозначал публично свою позицию по проблеме КНДР, но его слова и действия, а также непреклонная позиция Ким Чен Ына дают понять, в каком ключе будут развиваться отношения двух стран.

В самом МИД КНДР также добавили, что не надеются на улучшение ситуации в ближайшем будущем.

Провокационные заявления президента США Джо Байдена уже привели к сразу нескольким скандалам. После агрессивной критики президента России Владимира Путина от Байдена отвернулись Япония и Великобритания. Теперь КНДР присоединилась к международному недоумению по поводу риторики нового хозяина Белого дома. Сами американцы также сомневаются во вменяемости своего нового лидера и находят у него новые признаки старческой деменции.