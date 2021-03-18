Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказала о проблемах с мужем-американцем

Лос-Анджелес, 18 марта. Известная российская певица, экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева, живущая в США, рассказала о проблемах в своей семье.

Россиянка призналась, что иногда срывается и ругается с супругом Дэном. Она добавила, что таким образом «воспитывает его, пилит». И дело не только во «взрывном» характере звезды, но и в постоянном недосыпе из-за детей.

«Он меня мгновенно прощает, я тут же остываю и чувствую себя дурой, что орала — он же от всего сердца старается», — написала Зверева в Instagram.

Певица добавила, что она «хреновая мать». Вместе с мужем-американцем звезда воспитывает четырех детей. По ее словам, она часто не видит кого-то из них, пытается уделить малышам время, но при этом забывает про старших наследников.

Артистка настолько устает за день, что даже не находит сил ответить на сообщения друзей. Порой она поздравляет близких с опозданием на неделю или вовсе забывает про «особые» дни друзей. Саша Зверева извинилась перед всеми за свое поведение, честно добавив, что «устала разрываться».

Ранее сообщалось, что муж Зверевой попросил ее о новом малыше. Самого младшего сына Себастьяна артистка родила от американского мужа. Старшие дети — Василиса и Макар — были рождены в браке с банкиром Ильей Гусевым, а сын Лев появился на свет, когда артистка была замужем за диджеем Дмитрием Алмазовым.