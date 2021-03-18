Майя Санду отказалась обсуждать назначение Головатюка на пост премьера Молдавии

Кишинев, 18 марта. Молдавский президент Майя Санду не стала обсуждать с парламентариями республики выдвижение посла в Москве на пост премьер-министра страны.

Как стало известно, молдавские депутаты решили выдвинуть кандидатуру дипломата Владимира Головатюка на пост главы правительства. Об этом рассказал член Соцпартии Молдавии Эрнест Варданян.

Однако президент республики не стала обсуждать эту инициативу с депутатами.

Ранее сообщалось, что посол Молдавии в РФ согласился баллотироваться на пост премьера государства.