Жительница Твери взобралась на памятник Кругу и разлила вокруг неизвестную жидкость

Тверь, 18 марта. Дебоширка залезла на памятник Михаилу Кругу, вылила жидкость из бутылки, а потом «избила» свою машину.

Жительница Твери была задержана после нескольких выходок в центре города.

По словам очевидцев, женщина припарковала свою машину в пешеходной зоне, залезла на памятник Михаилу Кругу и стала разливать вокруг неизвестную жидкость из бутылки. После этого дебоширка слезла на землю и начала пинать собственный автомобиль, а затем села в салон и уехала.

Вероятно, задержанная находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Причины поведения женщины устанавливаются.

Стало известно, где в Самаре поставят памятник хозяину «дачи со слонами», сообщает ФАН.