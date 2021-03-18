Аналитики рассказали, как рубль отреагировал на угрозы США «наказать» Россию

Рубль эмоционально отреагировал на угрозы Соединенных Штатов «наказать» Россию, однако быстро вернулся к сбалансированному уровню, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США в меньшей степени касалось нефти. Она плавно падает в цене, колебания небольшие. Основными негативными факторами стали новости об ограничительных мерах в отдельных странах из-за пандемии коронавируса и приостановка вакцинации препаратом AstraZeneca.

«Котировки цен на нефть поддерживаются решением ОПЕК+. Эти факторы остаются в силе. Нефть ищет новый баланс на рынке. Поводов для сильного роста или падения нет, поэтому [сейчас] диапазон в 66–67 долларов за марки Brent. По нефти ситуация пока относительно спокойная», — пояснил эксперт.

По словам аналитиков, рынок позитивно отреагировал на заявление ФРС о восстановлении американской экономики. Реальные меры по ограничению инфляции ФРС будет применять не на основе ожиданий. Стимулирующая экономику политика будет продолжена.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, рубль отреагировал на заявление президента США Джо Байдена и его угрозах в отношении России. Курс вернулся в диапазон, который был во время укрепления в начале недели. В итоге 17 марта вечером рубль закрылся в районе 73,70.

«Ничего драматичного не происходит. Курс не полетел куда-то на 80 [рублей] за доллар. Он вернулся в более сбалансированный диапазон для всех участников рынка», — заключили аналитики.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.