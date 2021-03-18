Топ-5 криминальных историй с магами и экстрасенсами в России

Знаменитый ясновидящий, участник «Битвы экстрасенсов» Денис Высоцкий стал жертвой вымогателей. Не справившись с проблемой самостоятельно, он обратился за помощью к правоохранительным органам.

ФАН решил разобраться, как часто маги попадают в подобные ситуации, и вспомнил пять других громких историй, когда знаменитые экстрасенсы оказывались связанными с преступлениям и несчастными случаями.

Илона Новоселова

Вечером 13 июня 2017 года российские СМИ взорвала новость о том, что одна из самых сильных участниц шоу «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова разбилась насмерть, выпав с шестого этажа. Зрители не верили, что экстрасенс с такими выдающимися способностями не смогла предвидеть свою гибель. Однако позже близкие ясновидящей подтвердили ее трагическую смерть.

Судьба экстрасенса была крайне запоминающейся и необычной. Начнем с того, что Илона родилась... мужчиной — при рождении родители дали ребенку имя Андрей. Однако когда мальчик подрос, он решил сменить пол. По словам Илоны, это была вынужденная мера, так как она не могла жить в теле мужчины.

Экстрасенсорные способности проявились у Илоны еще в детстве, когда она увидела в зеркале покойную бабушку. Со временем девочка научилась общаться с и духами других умерших родственников. Сначала Илона появилась в шестом сезоне «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ в 2008 году. Но, дойдя до финала, она по собственной воле ушла из проекта, заявив, что духи запретили ей использовать свои паранормальные способности для телешоу. Но Новоселова крайне удивила зрителей, появившись на съемках нового сезона уже в следующем году.

С самого начала шоу экстрасенс была одним из лидеров проекта, показывая высокие результаты. После участия в «Битве экстрасенсов» к Илоне стали обращаться все больше людей.

На момент гибели ясновидящей было 29 лет. По словам ее матери, в последний день жизни Новоселова поругалась с бойфрендом Артемом Бесовым. Чтобы напугать его, девушка забралась на ограждение балкона, но не удержалась и сорвалась вниз.

Никита Турчин

Юный экстрасенс Никита Турчин, принявший участие в 18 сезоне «Битвы экстрасенсов», стал самым молодым участником за всю историю этого проекта. На момент съемок ему было 17 лет.

Молодой человек неоднократно попадал в опасные происшествия. После вылета из проекта он несколько раз подвергался нападениям. Так, в феврале 2018 года на Турчина было совершено нападение в московском метро. В итоге ясновидящий попал в больницу с сотрясением мозга. Оправившись от удара, юноша высказал предположение, что на него напал сумасшедший фанат «Битвы экстрасенсов», который в течение долгого времени донимал его.

В 2020 году на Никиту напали повторно. Тогда ясновидящий попал в больницу с многочисленными травмами — неизвестные жестоко избили его.

Молодой человек рассказывал, что его ударили по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам.

Личность преступников так и не была раскрыта.

Юлий Миткевич-Далецкий

Юлий Миткевич-Далецкий пришел в «Битву экстрасенсов» в 15 сезоне. Он заявлял, что пришел в проект с благородной целью — разоблачить лже-экстрасенсов. Этого он сделать не смог, однако во время съемок он встретил свою будущую жену — Татьяну Ларину.

Пара расписалась в 2015 году, но брак ясновидящих продлился недолго. В сентябре 2017 года Юлий и Татьяна развелись, а уже через месяц Ларина подала на экс-супруга в суд, заявив о постоянных побоях.

Чуть позже у Миткевича-Далецкого появились новые проблемы с законом: в декабре 2017 года его задержали в Санкт-Петербурге за хранение наркотиков. На ясновидящего завели уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков в значительном размере».

Бывшая жена мага совсем не удивилась тому, что Юлий попался с наркотиками. Она заявила, что давно предупреждала его об опасности пагубной привычки.

Диларам Сапарова

Казахская участница 8 сезона «Битвы экстрасенсов» Диларам Сапарова покорила зрителей проекта своей открытостью и добротой. Она успешно прошла все испытания и заняла в итоге второе место. Тем не менее, через несколько месяцев после окончания проекта ясновидящая столкнулась с серьезной бедой — муж ее близкой подруги Алексей Веселов вместе с подельниками ворвался в квартиру экстрасенса, где она жила с гражданским мужем.

Преступники специально выбрали время, когда партнера Сапаровой не было дома, и начали избивать ее, требуя денег. Ясновидящая указала грабителям, где хранятся ее сбережения. Помимо наличных денег, преступники обнаружили в квартире банковские карты. Они дождались возвращения гражданского мужа Диларам и напали на него, чтобы выведать кодовое слово и пин-код. Сожитель ясновидящей обманул грабителей и назвал неверный код, после чего в банке отказали в выдаче средств и заподозрили неладное.

Ясновидящая объяснила мотивы нападавших. Она сообщила, что именно Алексей Веселов организовал ее участие в «Битве экстрасенсов». Он ожидал солидный гонорар за оказанную помощь, но не получил его, после чего решил получить деньги силой.

Павел Люндишев

Президент Гильдии магов и экстрасенсов Украины крымчанин Павел Люндишев, принимавший участие в седьмом сезоне украинского телепроекта «Битва экстрасенсов», удивил телезрителей своим таинственным исчезновением в 2010 году.

Впоследствии стало известно, что белый маг был задержан с поличным при получении 5 тыс. долларов мошенническим путем. Как оказалось, Люндишев пообещал одной женщине узаконить домовладение, самовольно построенное в крымском поселке Форос. При этом он утверждал, что для получения решения одного из судов о признании права собственности на самострой дама должна передать ему 15 тыс. долларов, чтобы дать взятку судье. Ясновидящий был задержан милиционерами при получении трети этой суммы в качестве предоплаты.

Ялтинский городской суд приговорил мага к трем годам тюрьмы. Его обвинили в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Белый маг признался, что предвидел свой арест, но не стал ничего делать, чтобы избежать этого.

Ранее стало известно, что известный участник телепередачи «Битва экстрасенсов» Денис Высоцкий не смог самостоятельно вычислить людей, вымогавших у него крупную сумму денег. Как стало известно ФАН, молодой человек был вынужден обратиться к подмосковным силовикам за помощью.