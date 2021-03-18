Врачи дают положительные прогнозы в отношении выпавшего из окна высотки мальчика

Чебоксары, 18 марта. Медики прооперировали 11-летнего ребенка, который выпал из окна, расположенного на 25-м этаже в одном из домов в Новочебоксарске.

В отношении 11-летнего ребенка, который выпал с 25-го этажа в Новочебоксарске и уцелел, медики делают положительные прогнозы. Ребенка в срочном порядке госпитализировали и провели ему операцию.

По предварительной версии, инцидент мог произойти из-за спора. Подросток хотел доказать своим приятелям, что он не побоится вылезти на подоконник. Вскоре после этого он по неосторожности сорвался вниз. Пока что школьник находится без сознания и его невозможно опросить.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что пострадавший конфликтовал с одним из учеников своей школы. Также известно, что ребенок не проживал в том доме, где его обнаружили после падения. Школьник сбежал с уроков в день, когда произошел инцидент.