Сексолог объяснила действия девушек, которые вступают в отношения с Арми Хаммером

Секс-скандал с американским актером Арми Хаммером в главной роли продолжает набирать обороты. Казалось бы, после обнародованных переписок с избранницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом, никакая здравомыслящая девушка не захочет иметь ничего общего с ним.

Несмотря на то, что Хаммер еще не оформил развод с Элизабет Чемберс и его репутация полностью испорчена, на Каймановых островах его заметили в компании молодой девушки.

Может, актер владеет гипнозом? Невозможно представить, чем руководствуются девушки, которые продолжают общаться с человеком, открыто заявившим о своих пугающих пристрастиях. На все вопросы ФАН помогла ответить сексолог Александра Миллер.

«Полностью здоровых людей, к сожалению, практически нет. Травмированных женщин невероятно много — тех, которые росли без отцов или росли с жестокими отцами. В итоге формируется четкая установка в подсознании: жестокость, насилие, доведение до срывов и истерик, итальянские страсти и скандалы — все это любовь», — пояснила собеседница агентства.

Сексолог уверена, что такие женщины окружающим рассказывают, как хотят найти совершенно другого человека, заботливого, который будет любить их. Но в итоге наступают на те же грабли — снова сердце и нервная система трещат по швам.

«Но эту ситуацию создает она сама. Без помощи специалиста изменить это практически невозможно, — подчеркивает эксперт. — Есть еще известный всем так называемый стокгольмский синдром, когда жертва тянется к своему мучителю и привязывается гораздо сильнее, чем к заботливому и нежному человеку».

По ее мнению, дело в гормонах.

«В университете Нью-Йорка проводилось испытание на крысах, где у совсем маленьких детенышей грызунов неприятные стимулы получают подкрепление в присутствии мамы, даже если она сама является их источником, — привела пример сексолог. — Вывод очевиден: формируется неосознанное представление об объекте любви».

Миллер уверена, что у таких девушек есть садомазохистские наклонности.

«Желание постоянно повышать адреналин в крови и получать удовольствие исключительно на этой встряске. Какие бы ужасы ни вытворял мужчина, даже если это получило огромный резонанс, найдется женщина, которая будет уверена, что именно с ней он изменится. Главное — успеть уйти от него до того, как она попадет на стол в качестве рагу», — резюмировала собеседница ФАН.

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