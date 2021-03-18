Автобус с горячими обедами для бездомных запустят в Новороссийске

Новороссийск, 18 марта. Волонтеры планируют четыре раза в неделю доставлять горячие обеды для бездомных в разные районы Новороссийска с помощью автобуса.

Аналогичные мобильные пункты будут организованы в станице Натухаевской и поселке Верхнебаканском. Добровольцы развезут не только еду, а также скамейки и столы, сезонную обувь и одежду, зонты и предметы личной гигиены. Всего планируется раздать 4,7 тыс. обедов. Помимо волонтеров, помощь бездомным окажут медики, психолог и юрист. Бездомные смогут воспользоваться автобусом для поездки в дом ночного пребывания или в приют.

Добровольцы из Бурятии раздали горячие обеды людям без постоянного места жительства в годовщину проект «Мы вместе». Решение проблем тех, у кого нет жилья, является общероссийской задачей, которая требует оперативного ответа на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки, пишет-интернет издание «Подмосковье сегодня».