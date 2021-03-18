Власти Италии обнародовали план восстановления туризма в стране

Рим, 18 марта. Прием путешественников после карантина может начаться в Италии до Пасхи, которую в стране празднуют в апреле, рассказал глава министерства туризма Массимо Гаравалья.

Власти Италии уже составили протоколы, которые должны обеспечить безопасность местных жителей и гостей из-за рубежа. Полностью восстановить туристическую отрасль планируется летом. Границы страны могут открыться для путешественников еще до Пасхи, которую в этом году граждане отмечают 4 апреля.

«Период до Пасхи можно использовать для усовершенствования и доработки правил», — уточнил министр.

Ранее итальянское правительство объявило усиление карантинных мер. Жителей густонаселенных регионов обязали оставаться дома. Последние полтора месяца число выявленных случаев коронавируса превышает 25 тыс. При этом вакцинацию от COVID-19 прошли всего 3% итальянцев.