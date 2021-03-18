В Госдуме предложили платить за переработку в двойном размере

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов направил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину предложения, выработанные членами объединения профсоюзов России «Соцпроф» по изменению оплаты труда работникам бюджетной сферы. В документе предлагается заменить внутреннее совместительство на переработку, соответственно, и выплаты бюджетникам будут считаться по новой системе.

В комментарии ФАН Сергей Вострецов пояснил, что запрещать дополнительную работу никто не собирается. Речь идет о том, чтобы сотрудники получали выплаты за переработку. Если опираться на Трудовой кодекс РФ, сумма будет больше, чем при совмещении.

«Если кто-то хочет работать дополнительно — пусть работает. Только это надо называть не совместительством, а сверхурочными работами. Сегодня все могут работать сверхурочно, но по Трудовому кодексу сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. К примеру, сейчас у нас учитель или врач работает на двух ставках — это, по идее, два разных сотрудника. Один получает 100 рублей, и другой получает 100 рублей, а если один человек работает за двоих на тех же ставках, то он получает всего 150 рублей, даже не 200, хотя по закону должен получать 300. Вторая ставка — это переработка», — пояснил Сергей Вострецов.

Депутат Госдумы предлагает разработать систему оплаты труда бюджетников, при которой оклад должен составлять не менее 70-80%. По его словам, это будет гораздо справедливее, так как многие при совмещении работают «на износ». К тому же новая система начисления зарплаты при переработке будет гарантировать сотрудникам организаций безопасность.

«Мы предлагаем не скрывать внутреннюю переработку под внутренним совместительством, а именно так скрывается банальная переработка. Чтобы этого не было, я предлагаю внутреннее совместительство убрать. Если не хватает кадров и мы берем и используем человека на износ, тогда надо ему и платить, как положено по Трудовому кодексу, за переработку. Но это двухэтапная система. На первом этапе [нужно] сделать хотя бы оклад в системе заработной платы 70–80%. Когда один человек будет работать на двух ставках, он хотя бы будет получать 200%, а не как сейчас — 150, как будто два человека работают. Надо человеку платить как положено, если он работает за двоих», — заявил Вострецов.

В завершение депутат подчеркнул, что люди смогут продолжать работать совмещенно. Разница в том, что платить им будут, как положено по Трудовому кодексу, в двойном размере.