Как президент Туниса поехал зарабатывать политические очки в Ливии

Президент Туниса Каис Саид посетил Ливию после конституционной присяги переходного Правительства национального единства.

Последний раз представитель республики приезжал в Триполи в 2012 году. Лидер государства стал первым иностранным политиком, который лично встретился с новым ливийским премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой после предоставления вотума доверия временному кабмину.

Международная редакция Федерального агентства новостей расскажет, как Тунис повлиял на переходное правительство, почему странам выгодно сотрудничество и какие интересы преследует Каис Саид.

Визит тунисского лидера 17 марта анонсировал официальный Twitter-аккаунт канцелярии главы республики. Цель встречи — укрепление двусторонних отношений.

President #Kais_Saied will be conducting an official visit to #Libya tomorrow, March 17th, in order to further enhance bilateral coordination and cooperation. #TnPR