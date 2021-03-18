Как президент Туниса поехал зарабатывать политические очки в Ливии

Президент Туниса Каис Саид посетил Ливию после конституционной присяги переходного Правительства национального единства.

Последний раз представитель республики приезжал в Триполи в 2012 году. Лидер государства стал первым иностранным политиком, который лично встретился с новым ливийским премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой после предоставления вотума доверия временному кабмину.

Международная редакция Федерального агентства новостей расскажет, как Тунис повлиял на переходное правительство, почему странам выгодно сотрудничество и какие интересы преследует Каис Саид.

Президентский визит

Визит тунисского лидера 17 марта анонсировал официальный Twitter-аккаунт канцелярии главы республики. Цель встречи — укрепление двусторонних отношений.

President #Kais_Saied will be conducting an official visit to #Libya tomorrow, March 17th, in order to further enhance bilateral coordination and cooperation. #TnPR — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) March 16, 2021

Первыми в международном аэропорту Митига Каиса Саида встретили глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи и его заместители — Абдалла Хусейн аль-Лафи и Муса аль-Куни.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبيه. #TnPR pic.twitter.com/CZJyHgCloY — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) March 17, 2021

Сразу после прибытия глава Туниса отправился в зал заседаний, где обсудил с Аль-Манфи «придание делового импульса» взаимоотношениям держав, а также укрепление торговых связей между странами.

الاتفاق على إعطاء دفع جديد للنّشاط التّجاري ووضع خطّة عمل لتفعيل الاستثمار وتسهيل إجراءات العبور والإجراءات المالية بين البلدين أبرز محاور المحادثات بين رئيس الجمهورية #قيس_سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. #TnPR pic.twitter.com/1UKrdG8KZT — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) March 17, 2021

Основным пунктом визита стали переговоры Каиса Саида с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой. Политики обсудили двустороннее сотрудничество государств.

Президент поздравил главу кабмина с утверждением состава временной исполнительной власти Ливии. Стоит отметить, что именно в Тунисе началось формирование Правительства национального единства.

Политический диалог по Ливии

С 9 по 16 ноября 2020 года в Тунисе проходил Ливийский форум политического диалога (ЛФПД).

В рамках заседаний 75 делегатов согласовали дату президентских выборов в стране — 24 декабря 2021 года, создали редакционный комитет, утвердили дорожную карту и назвали кандидатов на должность руководителя нового правительства.

Экспертное сообщество посчитало форум в Тунисе «провальным». Совещания проходили при участии Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), которая допустила до переговоров представителей запрещенной на территории РФ организации «Братья-мусульмане»1.

Экстремисты спровоцировали скандал, пытаясь выдвинуть кандидатуру главы МВД триполитанского Правительства национального согласия Фатхи Башаги на роль руководителя переходной власти. Международное сообщество осудило коррупцию на заседаниях.

Дальнейшие встречи перенесли в Швейцарию, где и прошло голосование за главу нового исполнительного органа.

Выгодное сотрудничество

После провала Форума политического диалога Тунис переключился на финансовые сделки с Ливией. Республика хотела начать партнерство по добыче природных ресурсов.

Посол Асад аль-Уджейли предложил заключить соглашения с Национальной нефтяной компанией соседней страны. По его словам, это могло бы повысить показатели производительности двух держав. Но более масштабным проектом взаимодействия государств является возобновление товарооборота.

Торговое соглашение, заключенное в 2006 году, приносило доход в 400 млрд динаров (10,7 трлн рублей. — Прим. ФАН). Триполи регулярно закупало у Туниса пищевую продукцию, строительные материалы и товары первой необходимости.

Все договоренности о совместных поставках заморозили из-за массовых беспорядков, спровоцировавших свержение действующего режима и убийство бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

В разговоре с премьером республики Хичемом Мечичи Мухаммад Юнис аль-Манфи подтвердил готовность к восстановлению товарооборота. По его словам, страны смогут начать взаимовыгодное партнерство в ближайшее время.

Глава Делового совета Туниса Анис аль-Джазири заявил, что скоро на территорию Триполи и города Сабха прибудут делегации для восстановления торговли. Ряд заключенных сделок позволит начать поставки на сумму в 4 млрд динаров.

Ливийская проблема

Тунис сохранял нейтралитет к триполитанскому Правительству национального согласия и Палате представителей (Тобрук). Визит означал бы принятие легитимности одной из властей.

Каис Саид дождался, когда переходная власть Ливии получит все необходимые полномочия и объявил о грядущей поездке.

Согласно исследованию Всемирного банка, Тунис ежегодно теряет около 800 млн долларов из-за кризиса в соседнем государстве. Граждане республики живут в экономически неблагоприятных условиях и с каждым днем теряют доверие к действующему правительству.

Жители выходят на митинги против власти, которая не выполняет обещания и игнорирует проблемы населения. Тогда как члены госаппарата не могут прийти к консенсусу и дискредитируют друг друга.

Премьер Хичем Мечичи увольняет министров из-за их некомпетентности, а президент страны призывает главу правительства уйти в отставку из-за коррупционных скандалов. В это время в парламенте господствует партия «Ан-Нахда», связанная с группировкой «Братья-мусульмане».

В издании Alaraby считают, что визитом Каис Саид планирует «зарезервировать место» в процессе демократизации Ливии и использовать это для стабилизации ситуации в собственной стране.

Личные интересы

Нестабильность внутри Туниса провоцирует Каиса Саида на перемены государственного строя. Для получения власти над кабинетом министров и другими структурами он хочет изменить парламентскую систему правления на президентскую.

Экспертное сообщество предрекает проведение референдума в Тунисе с целью предоставления руководителю больших прав. Одним из козырей лидера в глазах будущих избирателей может стать именно возобновление отношений с Ливией и помощь в разрешении кризиса на ее территории.

Этим можно объяснить тот факт, что политик первым встретился с Абд аль-Хамидом Дабибой. Публичная демонстрация поддержки нового демократического строя в Ливии покажет готовность Каиса Саида проводить подобные реформы в своей стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.