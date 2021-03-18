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Ливия

Как президент Туниса поехал зарабатывать политические очки в Ливии

Как президент Туниса поехал зарабатывать политические очки в Ливии

Президент Туниса Каис Саид посетил Ливию после конституционной присяги переходного Правительства национального единства.

Последний раз представитель республики приезжал в Триполи в 2012 году. Лидер государства стал первым иностранным политиком, который лично встретился с новым ливийским премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой после предоставления вотума доверия временному кабмину.

Международная редакция Федерального агентства новостей расскажет, как Тунис повлиял на переходное правительство, почему странам выгодно сотрудничество и какие интересы преследует Каис Саид.

Как президент Туниса поехал зарабатывать политические очки в Ливии

Президентский визит

Визит тунисского лидера 17 марта анонсировал официальный Twitter-аккаунт канцелярии главы республики. Цель встречи — укрепление двусторонних отношений.

Первыми в международном аэропорту Митига Каиса Саида встретили глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи и его заместители — Абдалла Хусейн аль-Лафи и Муса аль-Куни.

Сразу после прибытия глава Туниса отправился в зал заседаний, где обсудил с Аль-Манфи «придание делового импульса» взаимоотношениям держав, а также укрепление торговых связей между странами.

 

Основным пунктом визита стали переговоры Каиса Саида с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой. Политики обсудили двустороннее сотрудничество государств.

Президент поздравил главу кабмина с утверждением состава временной исполнительной власти Ливии. Стоит отметить, что именно в Тунисе началось формирование Правительства национального единства.

Политический диалог по Ливии

С 9 по 16 ноября 2020 года в Тунисе проходил Ливийский форум политического диалога (ЛФПД).

В рамках заседаний 75 делегатов согласовали дату президентских выборов в стране — 24 декабря 2021 года, создали редакционный комитет, утвердили дорожную карту и назвали кандидатов на должность руководителя нового правительства.

Экспертное сообщество посчитало форум в Тунисе «провальным». Совещания проходили при участии Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), которая допустила до переговоров представителей запрещенной на территории РФ организации «Братья-мусульмане»1.

Экстремисты спровоцировали скандал, пытаясь выдвинуть кандидатуру главы МВД триполитанского Правительства национального согласия Фатхи Башаги на роль руководителя переходной власти. Международное сообщество осудило коррупцию на заседаниях.

Дальнейшие встречи перенесли в Швейцарию, где и прошло голосование за главу нового исполнительного органа.

Как президент Туниса поехал зарабатывать политические очки в Ливии

Выгодное сотрудничество

После провала Форума политического диалога Тунис переключился на финансовые сделки с Ливией. Республика хотела начать партнерство по добыче природных ресурсов.

Посол Асад аль-Уджейли предложил заключить соглашения с Национальной нефтяной компанией соседней страны. По его словам, это могло бы повысить показатели производительности двух держав. Но более масштабным проектом взаимодействия государств является возобновление товарооборота.

Торговое соглашение, заключенное в 2006 году, приносило доход в 400 млрд динаров (10,7 трлн рублей. — Прим. ФАН). Триполи регулярно закупало у Туниса пищевую продукцию, строительные материалы и товары первой необходимости.

Все договоренности о совместных поставках заморозили из-за массовых беспорядков, спровоцировавших свержение действующего режима и убийство бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

В разговоре с премьером республики Хичемом Мечичи Мухаммад Юнис аль-Манфи подтвердил готовность к восстановлению товарооборота. По его словам, страны смогут начать взаимовыгодное партнерство в ближайшее время. 

Глава Делового совета Туниса Анис аль-Джазири заявил, что скоро на территорию Триполи и города Сабха прибудут делегации для восстановления торговли. Ряд заключенных сделок позволит начать поставки на сумму в 4 млрд динаров.

Как президент Туниса поехал зарабатывать политические очки в Ливии

Ливийская проблема

Тунис сохранял нейтралитет к триполитанскому Правительству национального согласия и Палате представителей (Тобрук). Визит означал бы принятие легитимности одной из властей.

Каис Саид дождался, когда переходная власть Ливии получит все необходимые полномочия и объявил о грядущей поездке.

Согласно исследованию Всемирного банка, Тунис ежегодно теряет около 800 млн долларов из-за кризиса в соседнем государстве. Граждане республики живут в экономически неблагоприятных условиях и с каждым днем теряют доверие к действующему правительству.

Жители выходят на митинги против власти, которая не выполняет обещания и игнорирует проблемы населения. Тогда как члены госаппарата не могут прийти к консенсусу и дискредитируют друг друга.

Премьер Хичем Мечичи увольняет министров из-за их некомпетентности, а президент страны призывает главу правительства уйти в отставку из-за коррупционных скандалов. В это время в парламенте господствует партия «Ан-Нахда», связанная с группировкой «Братья-мусульмане».

В издании Alaraby считают, что визитом Каис Саид планирует «зарезервировать место» в процессе демократизации Ливии и использовать это для стабилизации ситуации в собственной стране.

Как президент Туниса поехал зарабатывать политические очки в Ливии

Личные интересы

Нестабильность внутри Туниса провоцирует Каиса Саида на перемены государственного строя. Для получения власти над кабинетом министров и другими структурами он хочет изменить парламентскую систему правления на президентскую.

Экспертное сообщество предрекает проведение референдума в Тунисе с целью предоставления руководителю больших прав. Одним из козырей лидера в глазах будущих избирателей может стать именно возобновление отношений с Ливией и помощь в разрешении кризиса на ее территории.

Этим можно объяснить тот факт, что политик первым встретился с Абд аль-Хамидом Дабибой. Публичная демонстрация поддержки нового демократического строя в Ливии покажет готовность Каиса Саида проводить подобные реформы в своей стране.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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