В КФС рассказали, сколько зарабатывают футболисты в Крыму

Симферополь, 18 марта. В чемпионате Крыма выступает восемь профессиональных команд, об этом рассказал президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Зарплата в наших профессиональных командах — от 20 до 80 тысяч — в зависимости от уровня футболиста. Это зарплата на уровне ПФЛ (Первенство профессиональной футбольной лиги, 3-й по силе футбольный турнир России). Ребята, которые пришли в профессиональный футбол после школы, получают от 10 до 20 тысяч, но средняя — от 30 до 60 тысяч рублей. Иногда бывают задержки с выплатами, как и везде. Но это частные команды. Севастопольская команда — муниципальная», — говорит Юрий Ветоха.

По словам президента Крымского футбольного союза, зрители ходят на матчи первенства полуострова и активно болеют за свои команды.