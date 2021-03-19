Пензенец принес на суд перочинный нож и поплатился за это

Пенза, 19 марта. Вооруженным нападением едва не закончилось заседание суда в Пензенской области. При обыске одного из участников процесса в его кармане был обнаружен складной нож. Необычным случаем из практики поделилась пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Как стало известно ФАН, вызванный по гражданскому делу мужчина был предупрежден судебным приставом о запрете проносить в здание суда предметы, представляющие опасность для окружающих. Во время досмотра он заявил, что не имеет при себе запрещенных предметов, однако писк металлообнаружителя его слова не подтвердил. Пристав обыскал гражданина и обнаружил в его кармане перочинный нож, который мужчина хотел скрыть.

«В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине присуждено наказание в виде административного штрафа», — уточняет пресс-служба УФССП.

Ранее ФАН сообщал, что опытный участковый из Пензы раскрыл преступление менее чем за полчаса. Всего 20 минут понадобилось правоохранителю, чтобы опросить пострадавших, организовать работу оперативной группы и найти похитителей строительного инструмента.