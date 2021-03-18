Власти Болгарии введут всеобщий карантин с 22 марта

София, 18 марта. Резкий рост числа зараженных коронавирусной инфекцией стал причиной введения карантина на территории Болгарии.

Локдаун будет действовать на протяжении десяти дней и стартует с 22 марта. Информацией об этом поделился министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов в ходе брифинга. Ограничения коснутся всех основных сфер, объяснил глава ведомства.

«Приостанавливается работа заведения общественного питания, закрываются крупные торговые центры», — сказал он журналистам.

Решением властей также приостанавливаются все общественные, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. На протяжении установленного срока функционировать не будут и школы, детские сады, театры и кинотеатры. При этом ограничений на передвижение граждан не планируется.

Карантинные меры усилят и в столице Украины, Киеве. Меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции начнут действовать с 20 марта, рассказал мэр города Виталий Кличко.