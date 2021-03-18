Волков продолжает ошибочную стратегию по выборам и освобождению Навального

Один из ближайших соратников Алексея Навального Леонид Волков не может определиться с дальнейшим планом действий, заявляя о подготовке к выборам и параллельной борьбе за освобождение блогера. В случае распределения ресурсов на несколько «фронтов» деятельности руководство признанного иностранным агентом ФБК рискует повторить ошибку, совершенную во время зимних протестов, и потерпеть очередное фиаско.

Менеджер проектов «Фонда борьбы с коррупцией» и глава сети штабов Навального напомнил своим подписчикам в Twitter о том, что основатель ФБК уже два месяца находится в заключении после возвращения из Германии. Волков опубликовал фотоснимок, сделанный в день вылета Навального из Берлина, и написал, что план соратников блогера заключается в том, чтобы не забывать, бороться и победить.

При этом в интервью телеканалу «Дождь» Волков заявлял, что в ближайшие полгода практически все ресурсы ФБК будут сконцентрированы на предстоящих выборах, которые пройдут в сентябре. Его новый пост о продолжении борьбы за освобождение Навального может свидетельствовать либо о неопределенности в команде Навального относительно дальнейших шагов, либо о возможном повторении ошибки, которую они допустили во время организации незаконных акций в январе и феврале текущего года.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов объяснил, что машина ФБК «засбоила» из-за неверной стратегии, которую выбрали сторонники Навального. Их план заключался в том, чтобы продолжать протесты, готовиться к выборам и добиться освобождения своего руководителя. Однако для работы по всем этим направлениям у них просто не хватило сил и ресурсов, поэтому протестная активность очень быстро сошла на нет. Вполне вероятно, что история с провалом протестов может повториться, а предвыборная кампания «Фонда борьбы с коррупцией» не приведет к каким-либо результатам, если Волков вновь решит придерживаться прежней стратегии, которая показала свою неэффективность.

На отсутствие у основных руководителей ФБК четкой позиции и конкретного плана действий указывают и заявления ведущего YouTube-канала «Навальный LIVE» Владимира Милова. В совместном стриме с корреспондентом «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр он признался, что в настоящее время в структурах блогера наблюдается «рассинхрон» и «расфокусировка». По словам Милова, в начале января действительно был некий план, но сейчас остается лишь непонимание, как действовать дальше.

По мнению экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, любые заявления Леонида Волкова о дальнейших планах команды — ложь, так как на самом деле у него нет никаких козырей. Поэтому в сложившихся обстоятельствах ему остается только блефовать и «крутить хвостом» перед западными инвесторами, создавая видимость успешной деятельности с помощью подобных заявлений и липовых отчетов. Серуканов убежден, что Волков неспособен организовать ни уличные протесты, ни нормальную предвыборную деятельность.