ФАН публикует видео задержания обидчиков экстрасенса Высоцкого в Подмосковье

Видное, 18 марта. ФАН выяснил подробности задержания двух мужчин, которые вымогали крупную сумму денег у участника программы «Битва экстрасенсов» Дениса Высоцкого.

Ранее стало известно, что в январе этого года ясновидящему позвонили неизвестные и потребовали 2 млн рублей. Звонившие заявили мужчине, что убьют его, если он не передаст им деньги.

Сначала Высоцкий не придал значения телефонному звонку. Он положился на свою интуицию, которая не давала ему сигналов об опасности. Однако через небольшой промежуток времени звонок повторился, а экстрасенс заметил за собой демонстративную слежку.

После этого мужчина решил обратиться в правоохранительные органы, так как понял, что самостоятельно справиться с ситуацией не может. Полицейские решили брать подозреваемых в вымогательстве с поличным.

По указанию стражей порядка мужчина назначил вымогателям встречу возле японского кафе в городе Видное Московской области. На встречу пришли двое — 31-летний уроженец Азербайджана и 25-летний сельчанин из Бугульминского района Татарстана. Во время передачи части денег их задержали с участием спецназа Росгвардии.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Если вина задержанных будет доказана в суде, то им грозит до 15 лет лишения свободы.