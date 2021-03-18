Бородиной захотелось ударить подписчика из-за вопроса о дочери Нюши

Москва, 18 марта. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина вступилась за певицу Нюшу, назвавшую дочь Симбой. Звезду возмутил ажиотаж вокруг имени девочки.

Бородина пообщалась с фанатами в Instagram Stories в формате «вопрос-ответ». Обращения к телеведущей в основном касались ее личной жизни, но поинтересовались поклонники и ее мнением относительно происходящего в шоу-бизнесе.

В недавнем выпуске шоу «Маска» король российской эстрады Филипп Киркоров бурно отреагировал, узнав, как зовут дочь Нюши. Имя стали обсуждать и в Сети. А Бородину спросили, о чем, по ее мнению, думала исполнительница.

Звезда ответила на сообщение, не скрывая эмоций. Ей даже захотелось ударить подписчика из-за неуместного вопроса.

«Я вот когда такое читаю, хочется по голове дать. Насколько я знаю, ее дочь зовут Серафима, они дома называют ее Симба. Это их дело. Они ее родители и ничего плохого своему ребенку не хотят», — отрезала она.

Бородина подчеркнула, что унижать Нюшу и отца ее ребенка никто не имеет права.

Певица родила дочь 6 ноября 2018 года в престижной клинике в Майами. Она довольно часто показывает наследницу в своем Instagram-аккаунте. Например, опубликовала фото с девочкой в розовом платье в Международный женский день.