Психолог Гамаюн назвала способ развить интуицию

Некоторые люди рождаются с удивительными способностями предугадывать будущие события. Однако не стоит расстраиваться, если природа обделила такой интуицией. Психолог, таролог Элена Гамаюн рассказала ФАН, как развить чувствительность и научиться предугадывать события.

Психолог объяснила, что некоторые люди от природы наделены экстрачувствительностью: они могут считывать информацию с пространства. Обычно это проявляется в виде хорошо развитой интуиции и умения предчувствовать события. Те, кто такими способностями не наделен, могут развить чувствительность с помощью различных практик.

«Есть всевозможные практики на развитие чувствительности. Например, через различные медитации: на точку, с пением мантр, концентрация на пламени свечи. Есть техники, когда человек учится видеть цвета. Методов очень много. Мы используем лишь 5-7% нашего мозга. Если выполнять тренировочные упражнения, то даже человек, не обладающий экстрасенсорными способностями, может развить навыки, благодаря которым будет получать больше информации из пространства, чем обычный человек», — рассказала Гамаюн.

Ранее психолог дала совет, как научиться трактовать сны. Она рекомендовала изучать и анализировать сновидения и сопоставлять их с последующими событиями в жизни.