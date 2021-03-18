Сеть современных кампусов российских вузов должна появиться к 2030 году

Москва, 18 марта. Президент РФ Владимир Путин распорядился о создании до 2030 года сети современных кампусов российских вузов, поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Правительство РФ к 1 декабря 2022 года обязано приступить к реализации первых трех проектов по созданию модернизированных кампусов, что предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию существующих зданий и строений высших учебных заведений, говорится в распоряжении.

Для реализации проекта Владимир Путин поручил привлечь студенческие отряды и студентов архитектурных, строительных и реставрационных отделений российских вузов. Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства кампуса Университета ИТМО на базе инновационного центра Хайпарк в городе-спутнике Южный. Всего в учебном корпусе запланировано девять строений, которые объединит крыша в виде гигантского диска. Основным преимуществом кампуса станет атриум, который может трансформироваться в конгресс-зал на две тысячи человек.

В число лучших вузов по версии журнала Times Higher Education вошел Пермский национальный исследовательский политехнический университет. В рейтинг из 606 заведений попали 48 российских вузов.