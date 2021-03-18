Маленький ребенок погиб в ванне по вине старшего брата в Волгограде

Волгоград, 18 марта. Правоохранители проводят проверку после гибели восьмимесячного мальчика, которого брат оставил в наполненной ванне без присмотра.

По предварительным данным, мама погибшего ушла в магазин. За грудным ребенком стал присматривать16-летний брат. В какой-то момент подросток решил провести гигиенические процедуры ребенку.

Набрав воды в ванну примерно на 7 см, он посадил туда мальчика и вышел буквально на несколько минут. После возвращения он увидел брата без сознания. Школьник позвонил матери, которая обратилась к медикам. Маленького ребенка спасти не удалось.

Старшего брата погибшего госпитализировали для оказания психологической помощи. Причина смерти ребенка станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Еще один несчастный случай произошел в Омске. Там жительница города утопила в ванне 8-месячного сына, на следующий день после инцидента она скончалась, сообщал ФАН.