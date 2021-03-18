Песков: в планах Путина нет поездки на военный парад в Грецию

Москва, 18 марта. Посещение военного парада в Греции 25 марта не входит в планы президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин не планирует ехать в Афины, где 25 марта должен пройти военный парад в честь 200-летия начала Греческой национально-освободительной революции 1821–1829 годов.

«В графике президента нет поездки в Грецию», — сообщил Песков.

Также пресс-секретарь главы государства не стал рассказывать, кто будет представителем России на торжествах в Афинах. По данному вопросу он рекомендовал обратиться в Министерство иностранных дел РФ.

Отметим, что Греция намеревается провести военный парад в честь 200-летия начала национально-освободительной революции против длившегося в течение четырех веков ига Османской Империи.

Ранее Путин поздравил жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией.