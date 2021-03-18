Белоруссия намерена ввести уголовную ответственность за дезинформацию

Минск, 18 марта. Введение уголовного наказания за распространение заведомо ложных сведений о положении страны, призывы к нарушению ее целостности и нарушения на митингах рассматривают в Белоруссии.

Инициативу подготовила Генпрокуратура республики. На сайте ведомства уточняется, что ужесточить ответственность предлагается за распространение не соответствующей действительности информации о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении страны, а также о правовом положении граждан и деятельности органов госвласти и управления.

Кроме того, уголовно наказуемым может стать публичное тиражирование дискредитирующих республику данных, в том числе в СМИ и интернете.

«Предложено привлекать к ответственности и за распространение запрещенной информации владельцев интернет-ресурсов, которые не являются СМИ», — говорится в публикации надзорного ведомства.

В проекте также идет речь об уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности Белоруссии.