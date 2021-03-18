Путин отказался сотрудничать с США на американских условиях

Москва, 18 марта. Россия готова развивать отношения с другими мировыми государствами на взаимовыгодных условиях. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

По словам главы государства, Москва готова сотрудничать с другими странами, включая Соединенные Штаты.

Владимир Путин добавил, что американское руководство хочет выстраивать отношения с Россией по правилам Вашингтона, однако Москва согласна работать только на выгодных для себя условиях.

Как стало известно ранее, в Кремле оценили «плохие высказывания» президента США о России.