Конкурсант Евровидения от Грузии оказался в центре скандала

Тбилиси, 18 марта. Певец Торнике Кипиани, которого выбрали представителем Грузии на Евровидении, оказался в центре скандала. Его потребовали отстранить от участия из-за резких высказываний.

Кипиани нецензурно высказался в Facebook в адрес своих критиков. В двух статусах он грубо ответил хейтерам, которые не оценили его композицию You.

Исполнителя раскритиковали за несдержанность. А на сайте manifest.ge появилась петиция с требованием отстранить его от участия в Евровидении. По мнению интернет-пользователей, артист своими словами о конкурсе нанес вред Грузии — стране-участнице.

«Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса «Евровидение» 2021 года», — говорится в тексте петиции.

Скандал разгорелся и вокруг представительницы России на международном музыкальном конкурсе. Следственный комитет попросили проверить песню Манижи «Русская женщина» на наличие противоправных высказываний. Кроме того, артистка столкнулась с травлей в Сети.