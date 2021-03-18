Генерал Аль-Бурхан потребовал вывода эфиопских войск со всех земель Судана

Хартум, 18 марта. Глава Переходного суверенного совета Судана и главнокомандующий ВС генерал Абдул-Фаттах аль-Бурхан призвал эфиопские силы покинуть территорию страны, пишет издание Sudan Tribune.

По его словам, о переговорах с Аддис-Абебой можно забыть, пока их войска незаконно находятся на землях государства.

«Если Эфиопия не признает, что эта территория является суданской, мы отказываемся вести с ней диалог», — сказал Аль-Бурхан.

Генерал добавил, что и дальше намерен призывать Аддис-Абебу вывести свои силы с плодородных земель суверенного государства.

Европейский союз и ряд стран предложили стать посредниками в переговорах между Суданом и Эфиопией, чтобы положить конец напряженности в районе Аль-Фашага.

Битва за землю

За последние 30 лет плодородные земли периодически переходили под контроль то Хартума, то Аддис-Абебы. Неизменной составляющей оставались фермеры, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственной продукции.

В ноябре 2020 года Судан передислоцировал армию в районы Аль-Фасса и Аль-Сагир. Позднее вооруженные силы государства взяли под контроль 90% Аль-Фашаги. В феврале правительство представило неопровержимые доказательства, подтверждающие принадлежность этих земель государству.

Эфиопия в свою очередь продолжает утверждать, что имеет права на плодородные территории.