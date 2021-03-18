КСИР Ирана показал на видео новый «подземный ракетный город»

Иранские военные показали свой новый «подземный ракетный город» — бункер, используемый для хранения ракетного арсенала страны. Соответствующие видеозаписи появились в СМИ и социальных сетях.

Первым записи опубликовал иранский телеканал Press TV. В первом видеоролике демонстрируется «передовая ракетная площадка» — наземная часть базы, где располагается большое количество боевых комплексов иранской армии.

IRGC's naval force unveils advanced missile site https://t.co/qRnohXdeju pic.twitter.com/prMy4DDVl5 — Press TV (@PressTV) March 15, 2021

Второе видео сняли уже непосредственно в подземной части военного объекта, которую журналисты и назвали «ракетным подземным городом».

IRGC naval force reveals new 'missile city' pic.twitter.com/HsjKMGkBaa — Press TV (@PressTV) March 15, 2021

Кадры были сделаны во время открытия новой военной базы, куда с инспекцией прибыл лично командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Во время своего визита иранский генерал отметил, что объект демонстрирует лишь малую часть обширного ракетного потенциала страны.

Военные также рассказали журналистам, что новый бункер оснащен современными средствами радиоэлектронной борьбы. Местонахождение базы не раскрывается, однако в минувшем 2020 году командование КСИР заявляло о создании «подземных ракетных городов» вдоль побережья Персидского залива.

Кадры с нового военного объекта — не первые, обнародованные Тегераном. Иранская сторона охотно демонстрирует свои боевые возможности и уже неоднократно публиковала видеозаписи, демонстрирующие арсеналы их подземных баз.

Так, в июне 2020 года, в период обострения отношений с США, иранцы показали фото и видео с базы, «скрытой под пятью слоями бетона».

HIDDEN THREAT #Iran has secret underground ‘missile cities’ hiding rockets ready to strike under five layers of concretehttps://t.co/BsPg6Mqcht — SheepNoMore (@SheepNoMore7) July 8, 2020

В следующий раз «ракетный город» иранские СМИ вновь продемонстрировали в ноябре того же года.

#Iran ???????? reveals its secret underground ‘Missile City’ packed full of rockets and explosives...#Watch the video ???? pic.twitter.com/JuW906fXbQ — A21 Middle East News (@a21middleeastn1) November 9, 2020

Кадры с другой военной базы показали в январе 2021 года. Данный объект, как сообщалось, располагается под островом Ормуз.

Последние публикации появились как раз в преддверии ухода Дональда Трампа с поста президента США. В СМИ распространялись заявления о том, что уходящая в отставку администрация готовит удар по иранским территориям. Однако эскалации конфклита не произошло.

A kilometer-long underground city with rockets of all kinds near Hormuz - this is the treasure of the IRGC and Iran, much more has not been shown .... slowly, Iran will only begin to "surprise"

Persian Gulf pic.twitter.com/btmDh2kiPR — spriters (@neccamc1) January 8, 2021

Не исключено, что новая военная демонстрация, так же как и наращивание объемов оружейного урана, используется Тегераном для достижения политических результатов.

В настоящее время возглавляемая Джо Байденом американская администрация демонстрирует намерения вернуться к договору о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), ограничивавшим ядерную программу Ирана.

Вашингтон требует от иранского руководства прекратить обогащение урана и вернуться к условиям сделки. Тегеран в свою очередь настаивает на том, что американцы первыми должны сделать шаг к возрождению ядерной сделки, выполнив свою часть условий СВПД — снять антииранские санкции.

Показывая свой военный потенциал, руководство Исламской Республики хочет продемонстрировать своим возможным противникам, что политика военного давления на них не сработает, поскольку КСИР готов к войне.